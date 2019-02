المتوسط:

أكد مدير مستودع سبها النفطي علي السني، ” وإن عمليات التعبئة تجري الآن من مستودع مصراتة النفطي حتى ترسل كميات الوقود إلى سبها خلال يومين”.

وأكمل السني ، ” أن كميات الوقود المتوفرة حاليا بالمستودع قليلة ، و أنهم يتواصلون مع المسئولين بشركة البريقة”.

وأضاف السني ، ” هناك مساع لنقل غاز الطهو المنزلي الذي يشهد نقصا كبيرا معبأة في أسطوانات رفقة شحنات الوقود المؤمنة”.

