قبائل الكوارغلية بالزاوية تبارك عمليات الجيش في الجنوب

الزاوية-العنوان

أصدر المجلس الأعلى لقبائل الكوارغلية بالزاوية، أمس الجمعة بياناً أكدوا فيه دعمهم لعمليات القوات المسلحة العربية الليبية العسكرية في الجنوب، مؤكدين أنهم سيسخرون كل إمكانياتهم من أجل وحدة وسيادة وأمن ليبيا.

ودعا المجلس في بيانه الذي أطلعت عليه “العنوان” كافة أهالي مدينة الزاوية في التظافر ونبذ الخلاف والفرقة من أجل قيام الدولة في أسرع وقت ممكن.

تقدم المجلس عبر بيانه بالتهاني لأهالي الجنوب الغربي بتحررهم من تجبر العصابات الإجرامية وعودة السلم والأمان إلى مدنهم وقراهم وتفور الوقود والسيولة وحرية التنقل.

كما تقدم المجلس بالتبريكات للشعب الليبي بتحرير ثرواته وأرزاقه من حقول نفطية من قطاع الطرق واللصوص، مؤكدين حرص قبائل الكوارغلية على راحة واستقرار أهل الجنوب الحبيب، مذكرين بمدى عمق العلاقة التاريخية مع قبائل الجنوب ومكوناته الاجتماعية.

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