عدل الوفاق تؤكد أهمية تبادل الخبرات مع معهد الدراسات القضائية الهولندي

ليبيا – أجرى وزير العدل في حكومة الوفاق برفقة الوفد المرافق له أمس الجمعة زيارة إلى معهد الدراسات القضائية الهولندي بمدينة اوتريخت وكان في استقباله مدير المعهد وعدد من مدراء الادارات به.

وزير العدل إستمع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى شرح واف عن تأسيس المعهد والمهام المناطة به من تأهيل وتدريب الراغبين في العمل بسلك القضاء والنيابة العامة وكذلك التدريب المستمر للقضاة واعضاء النيابة العاملين.

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وقدم الوفد الليبي من جانبه عرضاً سريعاً عن المعهد العالي للقضاء بليبيا، معربين عن سعادتهم بالاطلاع على التجربة الهولندية في تدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وما توفره من أساليب وطرق حديثة يمكن للجانب الليبي أن يستفيد منها.

وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والزيارات وفرص التوأمة بين المعهد في ليبيا ونظيره بالمملكة الهولندية.