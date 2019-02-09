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“سلامة ” : عندما تنهار الدول يكثر المنافقون وتتكشف الأقنعة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كتب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، خلال تغريدة له عبر تويتر، ” لما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون والقوّالون والمغنون النشاز والمتصعلكون وضاربو المندل والمتفيهقون وقارئو الكفّ والمدّاحون والهجاءون والانتهازيون”.

وأكمل سلامة، ” تتكشف الأقنعة ويضيع التقدير ويسوء التدبير وتختلط المعاني ويختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل”، مضيفا أن تلك العبارة كتبها ابن خلدون.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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