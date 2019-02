المتوسط:

كتب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، خلال تغريدة له عبر تويتر، ” لما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون والقوّالون والمغنون النشاز والمتصعلكون وضاربو المندل والمتفيهقون وقارئو الكفّ والمدّاحون والهجاءون والانتهازيون”.

وأكمل سلامة، ” تتكشف الأقنعة ويضيع التقدير ويسوء التدبير وتختلط المعاني ويختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل”، مضيفا أن تلك العبارة كتبها ابن خلدون.

The post “سلامة ” : عندما تنهار الدول يكثر المنافقون وتتكشف الأقنعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية