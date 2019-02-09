مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم السبت، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

البراق طرابلس 10:00

الليبية عمان 10:00

الافريقية الاسكندرية 12:15

الافريقية الكفرة 17:45

الليبية الاسكندرية 18:00

الراحلة طرابلس 23:30

الليبية جدة 00:20

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 9:00 رحلة الجمعة

الافريقية الاسكندرية 16:45

الليبية عمان 16:30

الافريقية الكفرة 21:20

الراحلة طرابلس 21:10

الليبية الاسكندرية 22:00

البراق طرابلس 22:30

الليبية جدة 07:30 صباح الاحد

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