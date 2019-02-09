قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت أن الفرصة مازالت مهيأة اليوم لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال الشرقي بينما يميل الطقس للاستقرار على مناطق الشمال الغربي والجنوب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13-18) مْ تصل إلى (20) مْ على ابونجيم، تتحول الرياح يوم الاثنين إلى جنوبية غربية على اغلب المناطق.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة فرصة سقوط امطار متفرقة اليوم على المنطقة الممتدة من أجدابيا إلى الجبل الأخضر ومناطق الدواخل يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (14 – 19) مْ ولا تتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الحمادة ومناطق الجفرة والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16- 19)مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على السرير والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح ما بين (18- 20) مْ.