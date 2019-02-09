ماذا قال وزير التعليم بشأن مركز المعلومات والتوثيق؟

تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل رفقة وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة خلال زيارة ميدانية لمركز المعلومات والتوثيق، سير العمل بمشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة للقطاع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن عبد الجليل أكد على ضرورة الانتهاء من كافة جوانب العمل بالمشروع المتمثلة في تجميع البيانات وتحليلها ومعالجتها واستخراج المؤشرات المطلوبة، وذلك في الموعد النهائي والذي سبق وإن حددته الوزارة في 14 من الشهر الجاري.

والتقى عبد الجليل بمدير إدارة الإحصاء وتحليل البيانات بالمركز مدير عام مشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية جمال إندير والفريق الفني التابع له، حيث قدم الأخير عرضاً ضوئياً بين من خلاله الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق، والتقسيم الإداري لمراقبات التعليم بالمناطق، واختصاصات إدارة الإحصاء وتحليل البيانات، إضافة إلى أهمية البيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة وأهداف مشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية ومبررات تحديثها، ومحاور المشروع والجدول الزمني للتنفيذ، فضلاً عن آلية معالجة البيانات و المؤشرات المستهدف استخراجها.

وقال إندير إن هدف المركز من تحديث قاعدة البيانات هو إنشاء نظام معلومات موحد وشامل يتمتع بأعلى مستويات الجودة، بحيث يكون مصدر البيانات والإحصائيات الرئيس لجميع الجهات المحلية والدولية مضيفا لا يمكن التطوير من القطاع ما لم تكن هناك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تحديثاً دورياً.

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