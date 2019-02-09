«الأرصاد»: خريطة سقوط الأمطار (السبت 9 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقى يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة خاصة بالأمطار المتوقع سقوطها على بعض مناطق ليبيا خلال 48 ساعة المقبلة، إن مدن أجدابيا والمرج والبيضاء وشحات ودرنة ومناطق الدواخل، تتأثر بسقوط أمطار متوسطة وتكون جيدة أحياناً اليوم يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال الشرقي، بينما يميل الطقس للاستقرار على مناطق الشمال الغربي والجنوب.