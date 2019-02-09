حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (9 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال الشرقي، بينما يميل الطقس للاستقرار على مناطق الشمال الغربي والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (13-18) مْ تصل إلى (20) مْ على ابونجيم، فيما تتحول الرياح يوم الإثنين إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على المنطقة الممتدة من أجدابيا إلى الجبل الأخضر ومناطق الدواخل يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجـات الـحرارة القصـوى بين ( 14 – 19 ) مْ ولاتتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الحمادة ومناطق الجفرة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16- 19) مْ.

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على السرير والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 20).

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على معظم مدن ومناطق ليبيا:

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 06 15 قليلة السحب 05 17 قليلة السحب طرابلس 06 16 مغطاة جزئيا بالسحب 05 15 قليلة السحب العزيزية 06 16 مغطاة جزئيا بالسحب 05 15 قليلة السحب الزاوية 06 16 قليلة السحب 05 18 قليلة السحب الخمس 07 17 مغطاة جزئيا بالسحب 06 16 قليلة السحب مصراتة 08 17 مغطاة جزئيا بالسحب 09 16 مغطاة جزئيا بالسحب سرت 08 18 مغطاة جزئيا بالسحب 07 18 مغطاة جزئيا بالسحب نالوت 08 16 صافية إلى قليلة السحب 06 16 صافية إلى قليلة السحب يفرن 02 13 قليلة السحب 02 12 قليلة السحب غريان 03 12 قليلة السحب 02 09 قليلة السحب ترهونة 05 13 مغطاة جزئيا بالسحب 04 12 قليلة السحب بني وليد 06 18 قليلة السحب 05 15 قليلة السحب مزده 03 15 قليلة السحب 02 12 قليلة السحب ابونجيم 08 20 قليلة السحب 09 18 مغطاة جزئيا بالسحب القريات 05 18 قليلة السحب 08 15 قليلة السحب هون 08 19 قليلة السحب تتكاثر احياناً 08 18 قليلة السحب تتكاثر احيانا غدامس 06 19 السماء صافية 08 21 السماء صافية أوبارى 05 18 السماء صافية 06 20 السماء صافية سبها 06 18 صافية إلى قليلة السحب 08 19 صافية إلى قليلة السحب مرزق 05 17 السماء صافية 07 18 السماء صافية القطرون 05 17 السماء صافية 05 17 السماء صافية غات 05 19 السماء صافية 05 20 السماء صافية رأس لأنوف 07 18 مغطاة جزئيا بالسحب 08 18 مغطاة جزئيا بالسحب البريقة 08 17 مغطاة جزئيا بالسحب 08 17 مغطاة جزئيا بالسحب اجدابيا 07 14 فرصة سقوط امطار متفرقة 07 14 مغطاة جزئيا بالسحب بنغازي 08 15 فرصة سقوط امطار متفرقة 08 15 مغطاة جزئيا بالسحب مرج 05 12 فرصة سقوط امطار متفرقة 05 12 مغطاة جزئيا بالسحب البيضاء 05 10 فرصة سقوط امطار متفرقة 05 10 مغطاة جزئيا بالسحب شحات 09 15 فرصة سقوط امطار متفرقة 09 13 مغطاة جزئيا بالسحب درنة 05 13 فرصة سقوط امطار متفرقة 05 14 مغطاة جزئيا بالسحب طبرق 09 17 احتمال سقوط امطار خفيفة 09 16 مغطاة جزئيا بالسحب جالو 10 19 قليلة السحب 11 19 مغطاة جزئيا بالسحب الجغبوب 09 19 قليلة السحب تتكاثر احيانا 09 19 قليلة السحب تتكاثر احيانا السرير 11 20 قليلة السحب تتكاثر احيانا 10 21 قليلة السحب تتكاثر احيانا تازربو 09 19 قليلة السحب 09 20 قليلة السحب الكفرة 07 18 صافية إلى قليلة السحب 07 19 صافية إلى قليلة السحب

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