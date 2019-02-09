بالفيديو: مكافحة التهريب تضبط 3 ملايين علبة تونة فارغة تحمل علامات تجارية

تمكن قسم مكافحة التهريب والمخدرات صبراتة من ضبط 20 شاحنة محملة بعدد 3 ملايين علبة تونه فارغة تحمل علامات تجارية مختلفة.

وقالت «صحيفة صدى الجمارك» ليل الجمعة «كان من المفترض أن تحمل علامة تجارية خاصة بالمصنع ، وموردة باعتماد مستندي حسب المستندات الموجودة».

ولفتت الصحيفة إلى أن «التحاليل أثبتت عدم انطباق المعايير والمواصفات الصحية حسب المواصفات والمعايير الليبية المعمول بها».

وأشارت «صحيفة صدى الجمارك» إلى أنه جرى «فتح تحقيق بالخصوص وجمع كافة الاستدلالات وإحالة الملف للجهات ذات الإختصاص».

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