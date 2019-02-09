وزارة العدل تبحث تبادل الخبرات مع هولندا

أجرى وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم والوفد المرافق له، زيارة إلى معهد الدراسات القضائية الهولندي بمدينة اوتريخت أمس الجمعة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزراة العدل، تخللت الزيارة استعراض الجانب الهولندي، آلية تأهيل و تدريب الراغبين في العمل بسلك القضاء والنيابة العامة، وكذلك التدريب المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العاملين.

من جانبه، قدم الوفد الليبي عرضاً سريعاً عن المعهد العالي للقضاء في ليبي، حيث أكد الجانبان في ختام اللقاْء، على أهمية تبادل الخبرات والزيارات، إلى جانب فرص التوأمة بين المعهد في ليبيا ونظيره بالمملكة الهولندية.

الجدير بالذكر، شارك وفد من وزارة العدل الليبية، في أعمال مؤتمر “الوصول للعدالة” الخميس، المنقعد في المملكة الهولندية.

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