الارصاد: استمرار تأثير المنخفض الجوي وأمطار متفرقة على هذه المناطق

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوي الليبي في نشرة جوية صادرة اليوم أن تشهد الاجواء لا تزال تحت تأثير المنخفض الجوي اليوم.

وقال المركز في نشرته أن المنخفض الجوي يستمر تأثيره على مناطق الشمال الشرقي وفرصة سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً.

واشار المركز إلى أن مناطق غرب ليبيا تتأثر بامتداد لمرتفع جوي يعمل على استقرار العوامل الجوية.

وبين المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (14-20) مْ ولا تتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية.

يشار إلى أن ليبيا شهدت تقلبات جوية الاسبوع الماضي على مناطق شمال ليبيا وشهدت سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة وتساقط للثلوج وجريان بعض الأودية المحلية.

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