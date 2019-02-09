الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة في درنة

تقرير 218

سويعات قصيرة تفصل الجيش الوطني عن البيان الرسمي بانتهاء العملية العسكرية وإعلان درنة مدينة محررة، بعد القضاء على آخر معاقل الإرهاب في محور المدينة القديمة والبدء بعملية التمشيط.

كلمات ستبقى خالدة في تاريخ كل الليبيين عامة وأهالي درنة خاصة لأنها تعلن عودتهم للحياة من جديد بعد أن طغى شبح الإرهاب عليها وأخذ نصيبه منها، فقتل من قتل ، وهجر من هجر، وأخفى آخرين لا يعرف مصيرهم حتى اليوم.

ولم تكن فاتورة التخلص من الإرهاب في درنة رخيصة، فقد سالت دماء زكية هبة من شرق البلاد وغربها بل وحتى من جنوبها ليجتمعوا على كلمة واحدة، ليبيا وإنْ طال النضال، لا مكان فيها للإرهاب.

وسيكون الدمار الذي خلفه الإرهاب شاهدا على حقبة الظلام التي انتزعت من درنة كما تنتزع النبتة الشوكية من الصوف، وستكون ملامحه راسخة في ذهن من أحبوا مدينة الياسمين لأنه غيّر شكل مدينة الفن والجمال إلى بقايا مدينة.

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