مؤسسة النفط وشركة ريبسول تبحثان أوضاع حقل الشرارة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالمدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا لويس باولو نافاس لمناقشة مشاريع الشركة بليبيا والأزمة المستمرة في حقل الشرارة النفطي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن الجانبين تباحثا بمقر المؤسسة بطرابلس مجالات تعزيز التعاون بين المؤسسة وريبسول واستعرضا الأنشطة والخطط التجارية المشتركة لعام 2019 بما في ذلك آخر التطورات في حقل الشرارة.

وأعرب الطرفان عن قلقهما حيال سلامة الموظفين المتواجدين بالحقل والإعداد الأمني العام للموقع، داعين إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل.

وحضر الاجتماع مدير عام الامن والسلامة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة خالد بوخطوة ونائب المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا مهدي اصمامة.

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