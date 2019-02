المتوسط:

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرار بمنع الزجاج المعتم وحظر استخدام كماليات سيارات الأمن في سيارات المدنيين.

وأضاف بوشناف، ” أنه سيتم حجز كل مركبة يخالف صاحبها التعليمات ، ومصادرة السيارة إدارياً في حالة تكرار نفس المخالفة”.

وقرر بوشناف، إغلاق كل المحال التجارية التي تتاجر في الكماليات الأمنية بالمخالفة للقانون ومصادرة تلك الكماليات.

