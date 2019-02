المتوسط:

أكد المتحدث باسم المجلس البلدي أوباري خليل خليفة، ” إن الأوضاع الأمنية في المدينة مستقرة بسبب بعدها عن الاضطرابات التي تحدث في حقل الشرارة “.

وأكمل خليفة ، ” أن الوقود لم يصل المدينة منذ أسبوعين، والسيولة غير متوفرة ونعاني من نقص الخدمات في المدينة “.

وأوضح خليفة ، ” أن مديرية الأمن بالمدينة تقوم بعملها ولا وجود لأي خروقات أمنية”.

