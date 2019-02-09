عبد الجليل: لا بد من تحديث بيانات قطاع التعليم

زار وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل مركز المعلومات والتوثيق للاطلاع على سير العمل بمشروع تحديث قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة لقطاع التعليم.

وشدد عبد الجليل وفقا لبيان صحفي للوزارة على ضرورة الانتهاء من تجميع البيانات وتحليلها ومعالجتها واستخراج المؤشرات المطلوبة خلال الموعد النهائي المحدد في الـ14 من فبراير الجاري.

وقدم مدير عام المشروع جمال إندير خلال الزيارة عرضا ضوئيا للهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق والتقسيم الإداري لمراقبات التعليم في المناطق واختصاصات إدارة الإحصاء وتحليل البيانات.

وبين إندير أهمية البيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة وأهداف مشروع تحديثها ومبرراته ومحاوره وجدوله الزمني للتنفيذ وآلية معالجة البيانات والمؤشرات المستهدف استخراجها بهدف تطوير قطاع التعليم.

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