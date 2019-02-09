كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا والدول العربية؟

أظهرت بيانات صادرة عن منظمة الدول العربية المنتجة للنفط«أوابك» أن إجمالي احتياطي الدول العربية من النفط بلغ 716.38 مليار برميل، وتحتل ليبيا المرتبة الخامسة عربياً باحتياطي يصل إلى 48.36 مليار برميل.

وأشارت إحصائية «أوابك» إلى أن احتياطي النفط في ليبيا بلغ 48.40 مليار برميل في 2013، ليرتفع إلى 49.52 مليار برميل في 2015، ثم تراجع تقديراته إلى 48.36 مليار برميل في 2017.

وأوضحت البيانات أن أكبر احتياطي عربي للنفط كان من نصيب السعودية بواقع 266.46 في العام 2017، تلتها العراق باحتياطي يصل إلى 148.76 مليار برميل، ثم الكويت في المرتبة الثالثة، إذ بلغ احتياطيها من النفط 101.5 مليار برميل.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الرابع بـ 97.8 مليار برميل، وهو الاحتياطي الذي لم يطرأ عليه تغيير منذ العام 2013. واحتلت قطر المركز السادس عربياً باحتياطي يصل إلى 25.2 مليار برميل.

وفي المركزين السابع والثامن جاءت الجزائر ومصر باحتياطي 12.2 مليار برميل و3.47 مليار برميل على التوالي. كما أظهرت البيانات أن إجمالي احتياطي الدول الأعضاء في منظمة الدول العربية المنتجة للنفط «أوابك» بلغ 706.84 مليار برميل.

أما الدول العربية المنتجة من خارج «أوابك» وهي عمان واليمن والسودان، فقد وصل احيتاطيها إلى 5.37 مليار برميل و2.67 مليار برميل، و1.5 مليار برميل على التوالي. يشار إلى أن كلاً من تونس والبحرين لم تتجاوز تقديرات احتياطيهما من النفط الخام 430 مليون برميل و120 مليون برميل على التوالي.

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