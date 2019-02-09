فريدوم هاوس: ليبيا لا حرية ..لا ديمقراطية  

أصدرت منظمة “فريدوم هاوس” تقريرها السنوي بشأن مستوى الديمقراطية والحرية في دول العالم لعام 2018.

وحلت ليبيا في مركز متأخر بعد حصولها على 9 نقاط فقط من 100 لتكون بذلك غير حرة بعد أن صنف التقرير الدول إلى 3 أقسام حرة وغير حرة وحرة جزئيا.

وتضمن التقرير قائمة باسم “أسوأ الأسوأ” للدول التي حققت أقل نقاط فيما يخص الحقوق السياسية والحريات المدنية وهي جمهورية إفريقيا الوسطى وطاجيكستان وليبيا وأوزبكستان ودول أخرى.

وأشار القرير إلى أن 2018 هو العام الـ13 الذي يعاني فيه العالم من انخفاض ملحوظ على مستوى الحريات والديمقراطية مؤكدا بأن فنلندا حصلت على المرتبة الأولى عالميا في الحريات والحقوق المدنية.

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