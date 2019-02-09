تعرف على القيادي التباوي الذي رحب بتعيين علي كنه آمرا لمنطقة سبها

رحب حسن موسى التباوي آمر ” قوة حماية الجنوب” بقرار المجلس الرئاسي القاضي بتعيين علي كنه آمرا للمنطقة العسكرية سبها.

وقال “موسى” في بيان، إن هذه الخطوة في اتجاه تأمين الجنوب وحمايته مما وصفه بـ “المليشيات” و”قطاع الطرق” الذين يريدون إدخال الجنوب في نفق مظلم لأغراض خارجية وشخصية على حد تعبيره.

ودعا “التباوي” المعروف بتحالفاته مع مسلحي المعارضة التشادية والتنظيمات المتطرفة، إلى تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أبناء المنطقة الذين يتعرضون للقصف بالطيران والقتل والدمار.

يشار إلى أن حسن موسى كان أحد أكبر المهربين في منطقة الكفرة قبل طرده من قبل قوات الجيش الليبي، وتحالف مع مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية، ونفذ عدة هجمات على مواقع عسكرية ومنشآت نفطية مع ابراهيم الجضران وسرايا الدفاع عن بنغازي.

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