“فريدوم هاوس” : ليبيا الأسوأ في الحقوق السياسية والحريات المدنية

المتوسط:

أعلنت منظمة “فريدوم هاوس”، ” إن ليبيا تأتي في مركز متأخر بعد حصولها على 9 نقاط فقط من 100 لتكون بذلك غير حرة ” ، وذلك في تقريرها السنوي بشأن مستوى الديمقراطية والحرية في دول العالم لعام 2018.

وأكد التقرير، ” إن هناك قائمة باسم “أسوأ الأسوأ” للدول التي حققت أقل نقاط فيما يخص الحقوق السياسية والحريات المدنية وهي جمهورية إفريقيا الوسطى وطاجيكستان وليبيا وأوزبكستان ودول أخرى”.

