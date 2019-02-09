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“فريدوم هاوس” : ليبيا الأسوأ في الحقوق السياسية والحريات المدنية

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت  منظمة “فريدوم هاوس”، ” إن  ليبيا تأتي في مركز متأخر بعد حصولها على 9 نقاط فقط من 100 لتكون بذلك غير حرة ” ، وذلك في تقريرها السنوي بشأن مستوى الديمقراطية والحرية في دول العالم لعام 2018.

وأكد التقرير، ” إن هناك  قائمة باسم “أسوأ الأسوأ” للدول التي حققت أقل نقاط فيما يخص الحقوق السياسية والحريات المدنية وهي جمهورية إفريقيا الوسطى وطاجيكستان وليبيا وأوزبكستان ودول أخرى”.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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