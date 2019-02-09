صنع الله يبحث مع رئيس «ريبسول» تطورات الأزمة المستمرة في حقل الشرارة

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة بطرابلس، مع المدير العام لشركة «ريبسول» فرع ليبيا لويس باولو نافاس، مشاريع الشركة بليبيا والأزمة المستمرة في حقل الشرارة النفطي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها مساء الجمعة، إن الجانبين تباحثا، حول مجالات تعزيز التعاون بين المؤسسة و«ريبسول»، واستعرضا الأنشطة والخطط التجارية المشتركة لعام 2019، بما في ذلك آخر التطورات في حقل الشرارة.

وأعرب الطرفان عن «قلقهما حيال سلامة الموظفين المتواجدين بالحقل والإعداد الأمني العام للموقع، داعين إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل»، بحسب البيان.

حضر الاجتماع خالد بوخطوة مدير عام الامن والسلامة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة ومهدي اصمامة، نائب المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي أعلن الأربعاء تعيين علي كنة قائدًا عسكريًا لسبها، بعدما سيطرت قوات حفتر على المدينة في حملة بدأها الشهر الماضي في الجنوب تهدف إلى طرد «الإرهابيين» وتأمين المنشآت النفطية الحيوية.

ومنذ أسبوعين بدأ الجيش الليبي عمليات عسكرية في جنوب البلاد، مع إدانة المجلس الرئاسي لهذا التصعيد العسكري الذي اعتبره «تصفية حسابات سياسية»، ما أثار مخاوف المتابعين للشأن الليبي من صراع مرتقب، خصوصًا عقب قرار السراج تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية.

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