السفير الألماني يكشف نتائج زيارته الأولى لمصراته

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز أنه بحث خلال زيارته لمدينة مصراتة عن فرص التجارة والاستثمار بين ليبيا وألمانيا.

وقال اوفكز في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه بحث عن فرص للتجارة والاستثمار بين ليبيا وألمانيا في غرفة التجارة والمنطقة الحرة بمصراتة”، مضيفا “أعجبت كثيرا بالثقة والرؤية الاستراتيجية لدى قادة ورجال الأعمال”.

وكان اوفكز أجرى محادثات مع مجلس بلدية مصراتة حول كيفية تعزيز الحكم المحلي، وتوسيع وزيادة الدعم المقدم وكذلك جرى التباحث حول ضمان الشمولية في الانتخابات البلدية القادمة.

وأعلن السفير الألماني الخميس أنه أدى زيارة هي الأولى له لمدينة مصراتة.

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