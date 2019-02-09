ترشيح 11 عضوًا من منتسبي أمن السواحل للتدريب في إيطاليا

أعلن قسم مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل، ترشيح 11 عضوًا من منتسبي الإدارة العامه لأمن السواحل لدورة غوص وإنقاذ المستوى الأول، بإشراف النقيب الشريف المحجوب، حيث سيتم تدريبهم في إيطاليا.

وقال قسم مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن، في بيان صادر عنه اليوم، إنه في ظل الجهود المبذولة من الإدارة العامة لأمن السواحل بشأن تطوير منتسبيها للعمل بمهنية تامة وتأدية عملهم بالشكل المطلوب، تم ترشيح 11 عضوًا من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل لدورة غوص وإنقاذ المستوى الأول بإشراف النقيب الشريف المحجوب.

وأكد القسم، وصول الأعضاء المرشحين للدورة إلى دولة إيطاليا (روما) يوم الخميس الموافق 2019/2/7، بينهم الشرطي ربيع المبسوط والشرطي إسماعيل اشنيب من منتسبي قسم مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل.

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