صحة الوفاق تقف على أوضاع المرافق الصحية في بلديتي صبراتة وصرمان

ليبيا – ضمن زيارة رسمية استقبل بلدي صبراته وصرمان والمناطق المجاورة ومديرو المستشفيات والمراكز الصحية وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم ووفد من وزارة الصحة.

وكيل الوازرة قام والوفد المصاحب له وفقاً للمكتب التابع للوزارة بزيارة ميدانية للمستشفيات والمرافق الصحية الواقعة ضمن بلدية صبراتة وبلدية صرمان وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التفقدية التي يجريها وكيل عام الوزارة للمستشفيات والمراكز والمرافق الصحية بهدف تحديد احتياجاتها الفعلية وتفعيلها للعمل بكامل طاقتها.

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وتفقد هيثم سير العمل داخل “مستشفى صرمان العام” والمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة وبعد الوقوف على سير العمل في المستشفيات والمراكز ومناقشة المشاكل التي يعاني منها العناصر الطبية وتعيق تقديم الخدمات الصحية بالبلديتين أعطى الوكيل تعليماته للجهات التنفيذية لاستكمال المشاريع المتوقفة وتوفير الأجهزة والمعدّات والإحتياجات العاجلة للمرافق والمستشفيات وتسوية أوضاع العاملين بالقطاع الصحي.

وأشار إلى أنه بعد توفير النواقص الخاصة بالمستشفيات ستتمكن من العمل بكامل طاقتها في مدة أقصاها شهر رمضان القادم وسيسهم تفعيل مستشفى “صرمان العام” المجهز بطريقة حديثة في استيعاب الحالات بالمدينة والمناطق المجاورة.

كما شدد وكيل الوزارة على دور “المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة” في توطين العلاج بليبيا ورفع المعاناة على المرضى حيث يضم المعهد كفاءات طبية وطنية عالية من استشاريين وجراحين تسعى الوزارة للنهوض بهم بالقطاع الصحي في ليبيا.