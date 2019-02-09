بحث سبل دعم الهلال الأحمر دوليا في المجال الإنساني

التقى مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي رئيس منظمة اليونيسف بليبيا عبدالرحمن الغندور.

وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد ببنغازي بحث سبل التعاون وإبرام شراكة ودعم الجمعية في المجال الإنساني ورفع القدرات وعقد اجتماع تقابلي على المستوي العملياتي.

وكانت اليونيسف أكدت أن المشكلات التي تواجه الشباب في ليبيا تتمثل في التعرض للصراع المستمر وتعطل الخدمات العامة, وعمليات الإغلاق المتكررة للمؤسسات التعليمية وارتفاع معدلات البطالة مشيرة أنه رغم أن الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية لا يزال عاليا في ليبيا, لا تزال هناك فجوة بالغة الأهمية بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.

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