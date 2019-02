” داخلية المؤقتة” تطالب أصحاب المحال بتقديم بيان عن العمالة الوافدة لديهم

المتوسط:

طالبت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، اليوم السبت، أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية وكافة أنشطة القطاع الخاص في بنغازي إلى تقديم بيان عن العمالة الوافدة لديهم إلى أقرب مركز شرطة.

وأكملت الوزارة، ” أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للمرحلة الثانية من الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين مدينة بنغازي، وأكدت الوزارة أنه سيتم إغلاق أي نشاط به عمالة وافدة غير مسجلة”.

وأوضحت الوزارة ،” إن الوزارة أصدرت استمارة توزع مجانا يتم فيها تسجيل بيانات خاصة بالوافد، وبيانات خاصة بالكفيل الليبي”.

