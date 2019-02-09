رئيس الهيئة العليا بحزب العدالة والبناء نجاة شرف الدين تلتقي مسؤولي الملف الليبي في الخارجية الأمريكية بواشنطن

التقت رئيس الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء وعضو المجلس الأعلى الدولة، نجاة شرف الدين، السبت، مسؤول الملف الليبي في وزارة الخارجية الامريكية، “جينيفيف بيمان”، ومسؤولين آخرين بالوزارة.

وناقشت شرف الدين مع المسؤولين الأمريكيين، الذين من بينهم مسؤول مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، ومسؤول مكتب الشؤون الليبية في دائرة الشؤون المغاربية في الخارجية الأمريكية، ومسؤول مكتب شؤون الشرق الأدنى بقسم حقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية، ومدير مكتب الشؤون الليبية في الوزارة، التأكيد على دور المرأة في المصالحة الوطنية.

وبحث اللقاء آثار الحرب والأزمة السياسية والاقتصادية على المرأة الليبية، وعدم الاستقرار النفسي، وآثاره في القيام بواجباتها، والأضرار النفسية على المرأة التى فقدت زوجها وأبناءها في الحرب.

وتطرق الاجتماع لحقوق الشباب والآثار السلبية للحرب، وتأثير غلاء المعيشة على تدهور حياتهم اليومية، وحقوق الأطفال، وآثار المعيشة الصعبة وبيئة الحروب على شخصيتهم وسوء البيئة التعليمية.

وشملت ملفات البحث سوء الوضع الصحي في المستشفيات وغلاء الأدوية، وغلاء العلاج في الخارج، ووفاة بعض الأطفال حديثي الولادة، والمهجرين والنازحين وحقهم في العودة إلى بيوتهم وأهاليهم في الشرق، والجنوب، وعدم توفر مستشفيات ولادة ما ينتج عنه حالات وفيات.

وطالبت شرف الدين، بإعادة تأهيل الشباب المشاركين في الحرب، وتدريبهم، والتوعية بأهمية المصالحة ودورها في إعادة بناء المجتمع، مع تطوير المستشفيات الحكومية، وتأمين عودة المهجرين والنازحين.

كما أكدت شرف الدين على ضرورة منح فرصة لجلوس نائبات المجلس الأعلى للدولة ونائبات من مجلس النواب للحوار؛ لتحقيق المصالحة والخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا بحزب العدالة والبناء نجاة شرف الدين في زيارة رسمية ضمن وفد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى الولايات المتحدة.

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