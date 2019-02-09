الارصاد توضح مناطق هطول الامطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

وقال المركز في نشرته أن المنخفض الجوي يستمر تأثيره على مناطق الشمال الشرقي وفرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب هذه المناطق يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً.

ووفقا للمركز فإن المدن المتوقع هطول الامطار فيها خلال ال48 ساعة ستكون كالأتي:

تشهد مناطق “اجدابيا, المرج, البيضاء, شحات, درنة ومناطق الدواخل فرصة سقوط امطار متوسطة وتكون جيدة أحياناً اليوم يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

يشار إلى أن ليبيا شهدت تقلبات جوية الاسبوع الماضي على مناطق شمال ليبيا وشهدت سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة وتساقط للثلوج وجريان بعض الأودية المحلية.

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