اخبار ليبيا الان اقتصاد

اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 09/02/2019

تم النشر منذُ 13 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

شهد سعر صرف الدولار تسجيله انخفاضا جديدا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 09 فبراير 2018 في تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.355 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد شهد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي تراجعه من جديد في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 4.92 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.46 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.355 دينار 4.350 دينار
اليورو 4.92 دينار 4.84 دينار
الجنية الاسترليني 5.46 دينار 5.38 دينار
الليرة التركية 0.825 دينار 0.745 دينار
الدينار التونسي 1.38 دينار 1.30 دينار
الجنية المصري 0.230 دينار 0.222 دينار
الدولار الكندي 3.270 دينار 3.190 دينار
الدينار الاردني 5.98 دينار 5.90 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 135 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 158 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 180 دينار
كسر الفضة = 1.70 دينار

> اخر اسعار الصكوك
حوالة دبي “دولار” 4.37 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار = 3.60 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 3.87 دينار
دولار بالشيك المصدق 4.60 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك