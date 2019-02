المتوسط:

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة درنة.

وأكد الهلال الأحمر فرع درنة ، خلال بيان له ، ” أنه تسلم الشحنة ونقلها إلى مستشفى الهريش على أن يتم توزيعها على عدد من المراكز الصحية في المدينة”.

وأوضح الهلال الأحمر ، ” أن المستلزمات الطبية تم تسليمها إلى مخازن مستشفى الوحدة العلاجي درنة”.

