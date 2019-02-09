تونس تحبط تهريب سجائر ومعسل من ليبيا

أحبطت فرقة الحرس الديواني التونسي في منطقة نفطة عملية تهريب كمية كبيرة من السجائر والمعسل تحمل علامات أجنبية مقلدة من ليبيا.

وأشار بيان صادر عن الديوانة التونسية إلى ورود معلومات بشأن عزم أحد المهربين في جهة قفصة على التزود بكمية من مواد التبغ المهربة عبر الحدود التونسية الليبية ليتم نصب كمين في ساعة متأخرة من الليل في الطريق الرابطة بين توزر والمتلوي.

وأضاف البيان بأن الكمين قاد إلى رصد شاحنة رباعية الدفع ذات لوحات تونسية ومطابقة للمواصفات الواردة في المعلومات ليحاول سائقها الهرب داخل المسالك الفلاحية ليتم بعد مطاردته إجباره على التوقف والقيام بتفتيش الشاحنة.

وكشف البيان عن ضبط 37900 علبة سجائر و1730 كيلوغرام من المعسل الفاخر بلغت قيمتها الإجمالية 180 ألف دينار مبينا تحرير محضر حجز في الغرض والاحتفاظ بالمشتبه بهم لمواصلة البحث واستكمال إجراءات التتبع القضائي.

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