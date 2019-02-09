سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال الشرقي

طرابلس-العنوان

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي سيصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

وأوضح المركز في نشرة خاصة بالأمطار المتوقع سقوطها على بعض مناطق ليبيا خلال 48 ساعة المقبلة، إن مدن أجدابيا والمرج والبيضاء وشحات ودرنة ومناطق الدواخل، تتأثر بسقوط أمطار متوسطة وتكون جيدة أحياناً اليوم يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال الشرقي، بينما يميل الطقس للاستقرار على مناطق الشمال الغربي والجنوب.

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