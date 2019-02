المتوسط:

أعلن الجيش التشادي ، اليوم السبت ، عن أسر 250 من الإرهابيين الذين تسللوا من ليبيا.

وكانت فرنسا قد أعلنت عن استهداف بسلاحها الجوي بالتعاون مع الجيش التشادي عدد من المتمردين التشاديين الهاربين من ليبيا.

