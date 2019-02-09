الجيش التشادي يعلن أسر 250 إرهابياً تسللوا من ليبيا

ليبيا – أعلن الجيش التشادي اليوم السبت عن أسر 250 مسلحاً وصفهم بـ”الإرهابيين” تسللوا من الأراضي الليبية داخل الأراضي التشادية .

إعلان الجيش التشادي اليوم يأتي بعد تأكيد مصدر عسكري مسؤول بأن سلاح الجو شن غارات مكثفة على تمركزات المعارضة فى المنطقة الواقعة من بلدة غدوة وحتى ضواحي مرزق .

صور | الجيش يفتك بمجموعة جديدة من المعارضة التشادية شمال مرزق

وأضاف بأن القوة التشادية التي تعرضت للقصف تابعة لحركة (YFR) التشادية المتمردة بقيادة الزعيم المتمرد تيمان آرديمي المقيم فى العاصمة القطرية الدوحة .

وأكد بأن هذه القوة كانت تتمركز فى عدة مواقع على بداية خط النار والتماس خارج مدينة مرزق وتشكل مايشبه طوق دفاع عن شمال شرق المدينة من أي تقدم لقوات الجيش نحوها .

وأمس الجمعة خرجت مظاهرة فى مدينة مرزق تندد بقصف المدينة وقالت بأنه تهديد للمدنيين فيما إعتبرت وسائل إعلام مقربة من جماعة الإخوان المسلمين كقناة ليبيا بانوراما وشبكة الرائد هذا القصف عملاً من ضمن حملة التطهير العرقي فى الجنوب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية