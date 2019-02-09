الفرجاني ترعى دورة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن في بنغازي

تحت شعار “المهندسة في عالم الأعمال، “ترعى رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية الفرجاني فعاليات الاتحاد العالمـي لصاحبات الأعمال والمهن.

ومن المتوقع مشاركة نحو 50 سيدة أعمال في الفعالية، وبحضور أكثر من 100 مشاركة من رائدات الأعمال، بحسب ما أورد المكتب الإعلامي لمجلس أصحاب الأعمال.

من جهتها، بينت الفرجاني، أن استضافة ليبيا لهذا الحدث المميز، يترجم مدى اهتمام ليبيا في دعم سيدات الأعمال، مبينة أن الفعالية، تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات للاندماج واستيعاب الدور الاقتصادي الواعد للمرأة، وإبراز دور سيدات الأعمال نحو توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء في العالم، والسعي كذلك إلى دعم الرؤى الاقتصادية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسترشاد بالتجارب الرائدة في هذا المجال، وطرح مبادرات مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتأكيد على استقطاب رؤوس الأموال لتشجيع قيام مشاريع مشتركة بين ذوي الاختصاص.

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