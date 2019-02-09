هيئة السياحة و”الإلسكو” يبحثان تمويل وتسجيل مواقع التراث

بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر مالك، مع مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الإلسكو”حياة القرمازي، آليات تسجيل مواقع التراث المعماري والعمراني في الدول العربية، وفرص استثمار التمويل الذاتي.

وتركز اللقاء الذي عقد، الجمعة، بمقر المنظمة بالعاصمة التونسية، على سبل تفعيل توصيات ممثلي الدول الأعضاء بمشروع مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، وفق الصفحة الرسمية للهيئة.

وتطرق الاجتماع، إلى تحقيق أقصى استفادة من الخطط؛ بهدف الحفاظ على ذاكرة المدن العربية والترويج لها باعتبارها وجهة للسياحة الثقافية.

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية تعنى بالحفاظ على الثقافة العربية.

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