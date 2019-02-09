إختتام دورة تدريبية لأمن السواحل الليبي في إيطاليا

اختتم منتسبي أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية مشاركتهم في دورة تدريبية في مجال البحث والإنقاذ البحري وإنفاذ القانون في البحر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المشاركون في الدورة التي استمرت 3 أسابيع يبلغ عددهم 22 شخص على مستوى ليبيا موضحة أنها تأتي في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية, بإيفاد عدد من أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل لتقلي دورة تدريبية بمدينة اوستيا بايطاليا وتحديدا بمقر أكاديمية الشراكة بين وكالة فرنتكس وبعثة الاتحاد الأوروبي(اليوبام), ووزارة الداخلية الايطالية.

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