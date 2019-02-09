صنع الله يدعو الشركات الألمانية للاستثمار في مشاريع النفط الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، اوليفر أوكزا خطط تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، التعليم والتدريب المهني، حيث اقترح السفير الألماني وضع برنامج تبادل لفائدة مهندسي النفط الليبيين الشباب للدراسة في الجامعات والمعاهد الألمانية.

من جانبه أكّد صنع الله تعاون المؤسسة المتواصل مع الشركات الألمانية، داعيا إيّاها للاستثمار في مشاريع النفط والغاز الليبية، ومشيدا بالخبرات الهندسية والتكنولوجية العالية للشركات الألمانية في قطاع الطاقة مشددا على أن المؤسسة تضطلع بمهمّة واحدة، تتمثّل في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي، والنهوض باقتصاد البلاد مشدّدا على ضرورة إبقاء المؤسسة مستقلّة وبعيدة عن كلّ التجاذبات السياسية.

وحضر اللقاء نائب رئيس البعثة الألمانية في ليبيا، دافيد قودش، ومدير مكتب التعاون الدولي صلاح بن علي.

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