افتتاح المؤتمر السنوي الثالث للعلوم العصبية

افتتح الجمعة المؤتمر السنوي الثالث للعلوم العصبية بمركز بنغازي الطبي بحضور عدد من الاطباء في كافة التخصصات الطبية بالإضافة الى زوار من خارج ليبيا ومن داخلها.

ونقلت إدارة الإعلام بوزارة الصحة عن رئيس المؤتمر عبد الحميد الزواوي قوله إن المؤتمر يهدف لتنشيط الدورات العلمية وإعطاء الأطباء المعلومات الحديثة في علوم الأعصاب وفي علوم الطب النفسي وأمراض الباطنة موضحا أن المؤتمر يهدف لتشجيع الأطباء حديثي التخرج على البحث العلمي المفيد للمجتمع وكتابة الرسائل العلمية وما إلى ذلك؛ بالإضافة إلى المعارض وورش العمل المصاحبة للمؤتمر والملصقات العلمية.

وأشار الزواوي إلى إن هذا المؤتمر “الثالث للعلوم العصبية” إمكانياته أفضل من المؤتمرين السابقين من ناحية توفير الشركات التي تؤمن الموارد المالية له موضحا أن مركز بنغازي الطبي لدية استعداد أكثر لتوفير ما يلزم للمؤتمر.

وأضاف الزواوي أن المؤتمر يتميز بكثرة عدد زواره من الدول العربية والأوروبية والأمريكية.

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