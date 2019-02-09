الجيش التشادي يعلن أسر 250 متطرفا تسللوا من ليبيا

وأشار الجيش التشادي، في بيان له، إلى أن “أكثر من أربعين سيارة دمرت، كما تم مصادرة مئات قطع السلاح”، مضفا أن “عمليات التطهير تتواصل في منطقة أنيدي في شمال شرق تشاد على مقربة من الحدود مع ليبيا والسودان”، وذلك وفقا لقناة “LBC” اللبنانية.

وكان الجيش الفرنسي أعلن تنفيذ غارات جوية، يوم الاثنين الماضي، استهدفت مسلحين حاولوا دخول الحدود التشادية من ليبيا.

وذكرت وكالة “فرانس برس”: “نفذت مقاتلات فرنسية غارات جوية، أمس الأحد، استهدفت مجموعة مسلحة حاولت عبور الحدود الشمالية لتشاد من ليبيا بواسطة 40 سيارة نقل”، متابعة بأن ذلك “جاء ذلك بطلب من الجيش التشادي”. ونقلت الوكالة بيانا للجيش الفرنسي: “نفذت مقاتلات ميراج 2000 تدخل بالتعاون مع الجيش التشادي لوقف تقدم عدائي، وتفريق مجموعة كانت تتوغل في عمق الأراضي التشادية”.