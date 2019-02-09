الشؤون الاجتماعية تلتقي وفدا من منظمة إنسانية فرنسية

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي الشافعي وفدا من منظمة اكتد الفرنسية التي تعني بالجوانب الانسانية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن وفد المنظمة أطلع وزيرة الشؤون الإجتماعية خلال اللقاء الذي جرى بمقر مركز الدراسات الاجتماعية بالعاصمة طرابلس على ما قدمته المنظمة من مساعدات في الجانب الانساني واستعرض جهودها في بعض المدن وما قدمته وما هي بصدد تقديمه.

وشارك في الاجتماع مدير عام مركز الدراسات الاجتماعية علي فرحات والمستشار تاج الدين همه والمستشار عبد اللطيف الحموري ومديرة مكتب التعاون الفني بالوزارة نعيمة الرياني.

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