تخريج 22 متدرباً من الإدارة العامة لأمن السواحل

تم يوم أمس الجمعة، تخريج دفعة لصالح أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية، ضمن مجال البحث والإنقاذ البحري، وإنفاذ القانون في البحر .

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، استهدفت الدورة التي استمرت لمدة 3 أسابيع بجمهورية إيطاليا بمدينة اوستيا ، 22 متدرباً على مستوي ليبيا.

الجدير بالذكر، أن الدورة التدريبية التي عقدت بمقر أكاديمية الشراكة بين وكالة فرنتكس وبعثة الاتحاد الأوروبي(اليوبام) ووزارة الداخلية الايطالية، تأتي ضمن الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية.

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