محلل سياسي: من المتوقع مشاركة «طيران الوفاق» في معركة الجنوب

قال المحلل السياسي والكاتب الصحافي الليبي، عبد الله الكبير، إنَّ الجنوب الليبي الآن، تَتواجد فيه مجموعات مسلحة عديدة بعضها قبلية وبعضها من خارج ليبيا من الدول المُحاذية لليبيا منْ تشاد ودارفور والسودان، بالإضافة إلى قُوات الحكومة المُؤقتة في الشرق التي أطلقت عملية مُؤخرًا، وهذا دفع بالمجلس الرئاسي لأنْ يتحرك هو أيضًا.

وأضاف الكبير، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أنه من المتوقع أن يكون الجنوب الليبي هو ساحة صراع بين القوتين «القوة التابعة للحكومة المؤقتة والجيش التابع للبرلمان، وقوات حكومة الوفاق الوطني»، خاصة بعد إعلان القوات الجوية اليوم عن فرض حظر طيران في الجنوب الليبي، رُبما لأن هناك معلومات على أنَّ الطائرات الحربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني ستكون هيَّ أيضًا في المعركة.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن فرض حظر جوي على حركة الطائرات جنوبي البلاد، إذ حذرت غرفة عمليات القوات الجوية الليبية من أنها ستجبر أي طائرة تدخل أجواء تلك المنطقة بدون تصريح على الهبوط.

