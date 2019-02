أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل يحصلون على دورة تدريبية في إيطاليا

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بأنّهُ اختتم، اليوم دورة تدريبية في مجال البحث والإنقاذ البحري وإنفاذ القانون في البحر، وذلك لمنتسبي أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إلى أن المشاركين في الدورة التي استمرت 3 أسابيع يبلغ عددهم 22 شخصًا على مستوى ليبيا، موضحة أنها تأتي في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية، بإيفاد عدد من أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل لتقلي دورة تدريبية بمدينة اوستيا بـ إيطاليا.

