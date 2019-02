إحباط محاولة سطو مسلح على الطريق العام في بنغازي

المتوسط:

قامت وحدة التحري والضبط في قسم النجدة ببنغازي، أمس الجمعة، بـ القبض على شخصين يمتهنان جرائم السطو المسلح على المواطنين.

وأشار المكتب الإعلامي الأمني لوزارة الداخلية، إلى أن دوريات النجدة شاهدت، بالقرب من المدينة الرياضية في أثناء تجولها، مشاجرةً بالسلاح الناري، وعندما ترجل أعضاء الدورية اتضح لهم أنها عملية سطو مسلح على مواطنين، لنزع هواتفهم بقوّة السلاح بعد اعتراض مركبتهم في الطريق.

ولفت المكتب الإعلامي، إلى ضبطهم الشخصين اللذين قاما بهذه العملية، وضبط ما في حوزتهم من أسلحة نارية وسلاح أبيض، ونقلهما إلى القسم التحقيق.

