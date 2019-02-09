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السويحلي: تدخل مصر والإمارات منع الليبيين من الوصول لحل يُرضي جميع الأطراف

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

الليبيين أدركوا بعد التجربة المريرة التي مروا بها بأن ليبيا لن تحكم إلا بالتوافق. [إنترنت]

أعلن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في تصريح لقناة بي بي سي أن الليبيين أدركوا بعد التجربة المريرة التي مروا بها بأن ليبيا لن تحكم إلا بالتوافق ولن يستطيع أحد أن يفرض هيمنته على الآخر.

حيث أكد السويحلي أنه لولا تدخل دول إقليمية كمصر والأمارات في الشأن الليبي لتمويل مشروع معين للسيطرة على ليبيا وبدعم دولي وبالتحديد من فرنسا فإن الليبيين كانوا قادرين على الوصول لحلول ترضي كل الأطراف المتنازعة وتحقق توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة في كل انحاء ليبيا على حد تعبيره.

 

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