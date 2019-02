«الحرس التونسي» يُحبط محاولة تهريب سجائر قادمة من ليبيا

المتوسط:

قامت فرقة الحرس الديواني التونسي، بإحباط عملية تهريب كمية كبيرة من السجائر والمعسل تحمل علامات أجنبية مقلدة من ليبيا.

ولفت بيان صادر الحرس الديواني التونسي، إلى ورود معلومات بشأن عزم أحد المهربين في جهة قفصة على التزود بكمية من مواد التبغ المهربة عبر الحدود التونسية الليبية ليتم نصب كمين في ساعة متأخرة من الليل في الطريق الرابطة بين توزر والمتلوي.

وأشار البيان، إلى أن الكمين قاد إلى رصد شاحنة رباعية الدفع ذات لوحات تونسية ومطابقة للمواصفات الواردة في المعلومات ليحاول سائقها الهرب داخل المسالك الفلاحية ليتم بعد مطاردته إجباره على التوقف والقيام بتفتيش الشاحنة.

