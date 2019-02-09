إديس أبابا تستقبل الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا

يُعقد اليوم السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا، على هامش أعمال القمة الأفريقية الثانية والثلاثين والمنعقدة هناك.

حيث سيشارك في الاجتماع، الذي يعقد بمقر الاتحاد الأفريقي كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

كما سيحضر الاجتماع الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية فردريكا موغريني، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

هذا ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم في ما بينهم، دعماً للعملية السياسية في ليبيا.

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