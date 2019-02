«اليونيسيف» تكشف ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا

المتوسط:

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولية «اليونيسيف»، بأنها تدعم بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا المشاركة النشطة للشباب في ليبيا في الحياة العامة.

وأضافت المنظمة، أنه من بين ما يقدر بـ 6.4 مليون نسمة في ليبيا، فإن 26 % من الليبيين تبلغ أعمارهم ما بين 10 و 24 سنة، ومع ذلك فإن احتياجات الشباب لم تحظى حتى الآن بالأولويات من جانب السلطات، وهي عرضة للمزيد من النفور من المجتمع.

وسلطت اليونيسف الضوء على المشكلات التي تواجه الشباب مثل التعرض للصراع المستمر وتعطل الخدمات العامة وعمليات الإغلاق المتكررة للمؤسسات التعليمية وارتفاع معدلات البطالة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية لا يزال مرتفعًا في ليبيا، إذ لا تزال هناك فجوة بالغة الأهمية بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.

